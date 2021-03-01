Esad rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.
Haberde, “Suriye hava savunması, İsrail'in Şam'ın banliyösünün üzerinde gerçekleştirdiği füze saldırısını püskürtüyor” ifadelerine yer verildi.
İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
Esad rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.
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