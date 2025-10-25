Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Esengül öğretmen resimleriyle savaş ve göç mağduru kadınların sesi oluyor

        Esengül öğretmen resimleriyle savaş ve göç mağduru kadınların sesi oluyor

        Mardinli resim öğretmeni Esengül Bozdağ Alan, savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını tuvale yansıtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esengül öğretmen resimleriyle savaş ve göç mağduru kadınların sesi oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lise eğitiminin ardından gittiği resim kursunda yeteneğini keşfeden Alan, bu alanda akademik eğitim almaya karar verdi.

        Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Alan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bu alanda tezli yüksek lisans yaptı.

        Ülkenin farklı illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra atandığı Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde mesleğini sürdüren Alan, atölyeye dönüştürdüğü tarihi bir evde ve zaman zaman da görev yaptığı okulda savaş ve göç mağduru kadınların sorunlarını anlatan resimler yapıyor.

        20 yıllık süreçte hazırladığı yüzlerce resmi ülkede ve Avrupa'da düzenlenen sergilerde izlenime sunan ressam Alan'ın hedefi eserleriyle kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak.

        REKLAM

        "BİR KADIN OLARAK KADINLARIN SESİ OLMAK ARZUSUNDAYIM"

        Alan, resme olan yeteneği ve aldığı eğitimlerle yağlı boya, karakalem, video art ve enstalasyon (yerleştirme sanatı) üzerine eserler ürettiğini söyledi.

        Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda da eserler hazırladığını ancak en çok kadınların yaşadığı sorunlara yönelik resimler yaptığını anlatan Alan, "Çünkü günümüz dünyasında bunlar ciddi problemler. Sanatçıların bu problemleri yansıtmak gibi bir görevi var" dedi.

        Alan, kadınların toplumun tüm alanlarında etkin olması gerektiğini dile getirerek, kadının üretim, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanatta yer almasının önemine değindi.

        "Bir kadın olarak kadınların sesi olmak arzusundayım" diyen Alan, eserlerini kentte atölyeye dönüştürdüğü tarihi bir evde hazırladığını ve sergilediğini anlattı.

        Alan, birçok eserinin ise hediye ettiği dostlarının evini süslediğini dile getirerek, bazı eserlerini bir haftada bazılarını ise bir yıla yayılan süreçte hazırladığını belirtti.

        "HİÇBİR ESERİ KAR AMAÇLI ÜRETMİYORUM"

        "Hiçbir eseri kar amaçlı üretmiyorum. 20 yıldır kişisel ve karma sergilere katıldım. Okul bünyesinde de sergiler açtım. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında da sergilerim oldu. Dünyanın belirli şehirlerinde kişisel sergi açma hedefim var." ifadelerini kullanan Alan, oralarda da kadınların sesi olmayı çok istediğini söyledi.

        Ressam Alan, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlardan en çok kadınların etkilendiğine işaret ederek, "Ukrayna'da, Gazze'de büyük bir savaş yaşanıyor. Gazze'de maalesef bir soykırım yaşanıyor. İnsanlık var olduğu müddetçe savaşlar oldu ve olacaktır da ama maalesef bunun en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar. Elimden geldiğince onların sesi olmaya çalışıyorum. Umarım dünya daha iyi bir yere doğru gider. Bu savaşlar, soykırımlar, zulümler bir an evvel biter" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"