Esenler'de iş kazası: Kaynak yaparken 5'inci kattan düştü
İstanbul Esenler'de bir inşatta çalışan işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Kafasında ve kaburgalarında kırıkları olduğu öğrenilen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Esenler'in Oruçreis Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde İsmail adındaki kaynak ustası, binanın 5'inci katında çalışmaya başladı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden işçi, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Kazada işçi ağır yaralanırken, iş arkadaşları panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kafasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.