Esenler Erokspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Hamza Catakovic ve Recep Niyaz'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 28'e yükseltti. Sivasspor ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 58'de Hamza Catakovic ve 71. dakikada Recep Niyaz atarken, konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Aliou Badji kaydetti.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 24'e yükseltirken, Sivasspor ise 17 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Amed SK'ya konuk olacak. Sivasspor, Boluspor'u ağırlayacak.