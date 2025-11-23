Habertürk
        Esenler Erokspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Esenler Erokspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Hamza Catakovic ve Recep Niyaz'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 28'e yükseltti. Sivasspor ise haftayı 17 puanla tamamladı.

        23.11.2025 - 21:03
        Esenler Erokspor, 2. yarıda üç puanı aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 58'de Hamza Catakovic ve 71. dakikada Recep Niyaz atarken, konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Aliou Badji kaydetti.

        Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 24'e yükseltirken, Sivasspor ise 17 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Amed SK'ya konuk olacak. Sivasspor, Boluspor'u ağırlayacak.

