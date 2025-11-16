Habertürk
Habertürk
        Esenler Erokspor: 80 - Fenerbahçe Beko: 94 | MAÇ SONUCU

        Esenler Erokspor: 80 - Fenerbahçe Beko: 94 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Esenler Erokspor'u 94-80 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 23:10 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:10
        Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı!
        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 94-80 mağlup etti.

        Bu sonuçla Sarı-Lacivertli takım, ligde 7. galibiyetini aldı. Esenler Erokspor ise 4. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Alper Gökçebel

        Esenler Erokspor: Crawford 4, Galloway 4, Egehan Arna 10, Simmons 3, Cornelie 5, Pangos 10, Erten Gazi, Thomas Akyazılı, Thurman 12, Love 19, Ahmet Düverioğlu 13

        Fenerbahçe Beko: Hall 6, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 7, Jantunen 7, Melli 10, Bacot 15, Metecan Birsen 7, Baldwin 11, Melih Mahmutoğlu 6, Onuralp Bitim 3, Colson 12, Mert Emre Ekşioğlu

        1. Periyot: 18-21

        Devre: 39-47

        3. Periyot: 58-73

        4. Periyot: 80-94

        Beş faulle çıkanlar: 30.22 Cornelie (Esenler Erokspor), 37.27 Bacot (Fenerbahçe Beko)

