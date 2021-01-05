Esenyurt su kesintisi haberleri gün içerisinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul'un 6 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi için geri sayım başladı. Su kesintisi yapılacak ilçelerden biri de Esenyurt... Peki, Esenyurt su kesintisi ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

ESENYURT'TA SU KESİNTİSİ

30 saatlik su kesintisi İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; Esenyurt'ta su kesintisi; Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme mahallerinde uygulanacak.

5 Ocak 2021 Salı günü saat 21.00'de başlayan kesinti 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00'e kadar devam edecek.