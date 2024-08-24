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        Haberler Gündem Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın

        Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın

        Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 22:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:41
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        Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın
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        Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350. Sokak'ta bulunan 38 katlı binanın 12'nci katındaki dairede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik amacıyla sitedeki vatandaşlar tahliye edildi.

        Kısa sürede dairenin tamamını saran alevler, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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