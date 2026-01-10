Habertürk
        Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama

        Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama

        Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 13:06 Güncelleme: 10.01.2026 - 13:23
        Esenyurt'ta dairenin giriş katında patlama
        Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın nedeni öğrenilemezken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA PATLAMA

        Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi 2603 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        POLİS EKİPLERİ ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE YOLU KAPATTI

        İhbar üzerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri şeritlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

        2 KİŞİ BİNADAN AYRILDI

        Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, daire içerisinde bulunan 2 kişinin kendi imkanları ile patlama yerinden ayrıldığı öğrenildi.

