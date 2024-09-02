Filmi vatandaşlarla birlikte izleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Esenyurt'u bir kültür ve sanat başkenti yapma kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Film festivalleri düzenliyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar ihmal edilmiş bir alanı, yani kültür ve sanatı, Esenyurt halkı ve komşularımız için canlandıracağız. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için kültür ve sanatla iç içe olmaları çok önemli. Sinemadan, tiyatrodan, kütüphaneden, söyleşilerden, kongrelerden, konferanslardan ve sempozyumlardan uzağız. Esenyurt bunu hak etmiyor" dedi.