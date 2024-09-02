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        Esenyurt'ta vatandaşlar "Açık Hava Sinema Günleri"nde Yeşilçam filmleriyle buluşuyor

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Açık Hava Sinema Günleri etkinliği ile Yeşilçam klasiği filmler vatandaşların gösterimine sunuldu. İlçede her yaştan yüzlerce vatandaş, bir döneme damga vuran "Neşeli Günler" filmini, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ile birlikte izledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:54
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        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri"nin gösterime giren ilk filmi; Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı "Neşeli Günler" oldu.

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        Küçük büyük yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, sinemanın unutulmaz klasiklerinden olan filmi, ücretsiz olarak dağıtılan patlamış mısır eşliğinde izledi.

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        Necmettin Erbakan Parkı ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen sinema günlerine katılan vatandaşlar, böyle kültür, sanat etkinliklerini özlediklerini, etkinliği çok beğendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

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        Filmi vatandaşlarla birlikte izleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Esenyurt'u bir kültür ve sanat başkenti yapma kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Film festivalleri düzenliyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar ihmal edilmiş bir alanı, yani kültür ve sanatı, Esenyurt halkı ve komşularımız için canlandıracağız. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için kültür ve sanatla iç içe olmaları çok önemli. Sinemadan, tiyatrodan, kütüphaneden, söyleşilerden, kongrelerden, konferanslardan ve sempozyumlardan uzağız. Esenyurt bunu hak etmiyor" dedi.

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        Esenyurt’u kültür ve sanat alanında önemli yerlere taşıyacaklarını belirten Başkan Özer şunları söyledi: "Sizin desteğinizle ilçemizde her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz. Şimdi burada bir açık hava sinema etkinliği başlattık. Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz ve sanatçılarımızı da buraya getirerek sizlerle buluşturacağız. En önemli hedefimiz, Esenyurt’u kültür ve sanatın başkenti haline getirmek ve bu çocuklarımızdan yarının bakanlarını, milletvekillerini, profesörlerini, mühendislerini, hakimlerini, savcılarını yetiştirmek. Bunun çabası içindeyim."

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        4 Eylül tarihine kadar devam edecek Açık Hava Sinema Günleri'nde her gün farklı noktalarda dört Yeşilçam klasiği daha vatandaşların gösterimine sunulacak.

        #yerel haberler
        #istanbul
        #Esenyurt
        #açık hava sinema günleri
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