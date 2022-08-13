Çocukları tartışan ailelerin silahlı kavgası: 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Esenyurt'ta çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu büyüyen olayda iki kişi silahla yaralandı.

Fotoğraf: İHA ÇOCUK TARTIŞMASI AİLE KAVGASINA DÖNÜŞTÜ Dün akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Aile büyüklerinin de müdahil olmasıyla kavga büyüdü. AA'nın haberine göre; Silahlı bir kişi tarafından açılan ateşte karşı taraftan iki kişi yaralandı.