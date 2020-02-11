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Esenyurt'ta feci kaza! 1 ağır, 3 yaralı

Esenyurt, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Esenyurt
AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, Aziz Ç. yönetimindeki 34 RS 2744 plakalı otomobil ile Ümit B'nin kullandığı 34 JU 536 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Fatih G'yi sıkıştığı araçtan çıkardı.

Yaralanan sürücüler Aziz Ç. ve Ümit B. ile Mehmet Fatih G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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