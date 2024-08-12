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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta hastane güvenliğine yumruklu saldırı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta hastane güvenliğine yumruklu saldırı

        İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:53
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        Esenyurt'ta hastane güvenliğine yumruklu saldırı
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        Esenyurt'taki özel bir hastanede tedavi gören bir hastanın yakınları ile güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

        Çıkan tartışmanın büyümesiyle hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesiyle ortalık karıştı.

        Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri hasta yakınlarını gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #İstanbul Esenyurt
        #hastane
        #Saldırı
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