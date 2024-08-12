Esenyurt'ta hastane güvenliğine yumruklu saldırı

Esenyurt'taki özel bir hastanede tedavi gören bir hastanın yakınları ile güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesiyle ortalık karıştı.

Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.