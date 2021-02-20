Esenyurt'ta kan donduran ırkçılık

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Irkçılığın yer yüzünden silinmesi için çağlar boyu süren mücadeleye karşılık en ilkel örneklerinden biri İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

Nagehan ve Calvin Essembion çifti, iki çocukları ile birlikte İstanbul Esenyurt'taki bir sitede ev kiralamak istedi. Emlakçı ile ilk görüşmeyi yapan Nagehan Essembion, anlaşmaya varmak üzereydi ki, kocası Calvin Essembion'ı gören emlakçı, çifti şoke eden bir söz söyledi. Site yönetiminin siyahilere ev kiralamak istemediğini duyan aile yaşadıklarını Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'na anlattı.