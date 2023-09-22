Esenyurt'ta kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti İstanbul Esenyurt'ta karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kanser hastalığını atlatan eşini tabancayla vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar etti

Esenyurt'ta Müslüm Özer, kanser hastalığını atlatan eşi Fatma Özer'i tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

Olay, dün 19.15 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Özer, evde eşi Fatma Özer ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm Özer, evde bulunan tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KANSERİ YENDİ, BU CANAVARI YENEMEDİ" Öte yandan, kanser hastası olan Fatma Özer'in yakın zamanda hastalığı yendiği öğrenildi. Olay yerinde cenazelerin evden çıkarılmasının bekleyen Fatma Özer'in kızı, "Kanseri yendi, bu canavarı yenemedi" diyerek ağıt yaktı.