Esenyurt'ta siteye silahlı saldırı girişimi: Tabanca tutukluk yapınca kaçtılar

Esenyurt'un Akevler Mahallesi'ndeki bir sitenin önüne kasklı iki kişi yanaştı.

Şüphelilerden biri silahını çıkarıp ateş etti. Ancak silah bir el ateş edildikten sonra tutukluk yaptı.

Bu sırada güvenlik kulübesinde görevli olan kişi, başını camdan çıkararak bağırdı. Güvenlik görevlisinin sesini duyan şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı.