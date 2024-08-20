Esenyurt'ta taciz iddiası: 1 gözaltı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1530. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük 2 kız çocuğu tacize uğradı.

Çocukların kendilerini korumak için bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öfkeli mahalleli ve iş yeri sahibi arasında kısa süreli yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü. Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi.