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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'nın ardından dün de Esenyurt'taki bir kasap dükkanında iki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Taciz şüphelisi gözaltına alınırken polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:18
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        Esenyurt'ta bir iş yerinde iki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, mahallede gerginliğe neden oldu.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1530. Sokak'ta gerçekleşti.

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        İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük iki kız çocuğu tacize uğradı.

        Çocukların bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli mahalleli ve iş yeri sahibi arasında kısa süreli yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

        Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü.

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        Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen iş yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi Y. E., polis merkezine götürüldü.

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        Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, tacizin gerçekleştiği iddia edilen kasap dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        İKİ GÜN ÖNCE DE GAZİOSMANPAŞA'DA TACİZ OLAYI YAŞANMIŞTI

        Gaziosmanpaşa'da da iki gün önce 16 yaşındaki kız çocuğu, yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıkmış, taciz şüphelisi gözaltına alnımıştı.

        HABERE GİT

        #İstanbul Esenyurt
        #taciz
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