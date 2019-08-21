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Eser Yenenler: Bebek inşallah annesine çeker

Oyuncu İbrahim Büyükak’ın doğum günü önceki akşam Cihangir’de Oğulcan Engin’in sahibi olduğu mekanda kutlandı. Dışarıda muhabirlerin beklediğini öğrenen İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Murat Dalkılıç toplu halde dışarıya çıkıp muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eser Yenenler, "Bebek inşallah annesine çeker, benim gibi kilolu olmaz" dedi

Eser Yenenler - Berfu Yıldız

Oyuncu İbrahim Büyükak’ın doğum günü önceki akşam Cihangir’de Oğulcan Engin’in sahibi olduğu mekanda kutlandı. Dışarıda muhabirlerin beklediğini öğrenen İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Murat Dalkılıç toplu halde dışarıya çıkıp muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"HER YAŞIN HEYECANI AYRI"

36 yaşına girdiğini söyleyen Büyükak, "Her yaşın heyecanı ayrı" dedi. Eser Yenerler, babalık heyecanının arttığını söylerken Oğuzhan Koç ise eylülde Harbiye'de sahne alacağını dile getirdi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Doğum gününden ayrılanlardan Büşra Pekin, "İçerisi çok güzel. Bugün 2. geldiğim  doğum günü. Sabah Şükran Ovalı’nın kızlarının doğum günündeydim" dedi.  İbrahim Büyükak'ın yeni filminde oynayacağını söyleyerek sürpriz veren Pekin, "Çok heyecanlıyım. Senaryo çok güzel, içime sindi" şeklinde konuştu.

"BEBEK İNŞALLAH ANNESİNE ÇEKER"

Berfu Yıldız, doğum günü sonrası, "Hamilelik güzel geçiyor. Bugün doğum gününde rahat durdu. Kasımda doğum olacak. Çocuk çok kilo aldırıyor. Babasına çekiyor" ifadelerini kullandı. Eser Yenenler ise"Bebek inşallah annesine çeker, benim gibi kilolu olmaz" dedi.

Oyuncu Burcu Binici de doğum gününe katılanlar arasında yer aldı. Güzel bir tatil yaptığını ve yeni sezon için görüşmelerinin çok güzel gittiğini ifade eden Binici, bir proje ile ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Mekandan en son çıkanlar Murat Dalkılıç-Hande Erçel çifti oldu. Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel’i Instagram'dan takipten çıkıp daha sonra tekrar takip etmesiyle ilgili sorulara, "Instagram'ın hatası" yanıtını verdi.

Son dönemde "Bazlama surat" benzetmesiyle başı dertte olan oyuncu, söyleyenler hakkında, "Evet olay mahkemede. O yüzden konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu. Erçel, muhabirlerin, "Bu 'Bazlama surat' lafını ilk çıkartan Kerimcan Durmaz'dı. Ona da dava açtınız mı?" sorusunu, "Teşekkürler, iyi akşamlar" diyerek yanıtsız bıraktı.

Öte yandan oyuncu, Engin Altan Düzyatan ile bir projede olacağı ve Burçin Terzioğlu’nun projeye tercih edildiği sorusunu da duymamazlıktan geldi.

 

 

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