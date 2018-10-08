Eser Yenenler kimdir?
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Eser Yenenler kimdir? 3 Adam'ın eski sunucularından Eser Yenenler kaç yaşında?

Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler Bunlar, 3 Adam gibi birçok yaptığı işlerle kendini seyircilere sevdirdi. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında hem sunuculuk hem yazarlık hem de oyunculuk yaptı. Peki Eser Yenenler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

08.10.2018 - 12:02 | Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar, 3 Adam, Neşeli Hayat, Yol Arkadaşım gibi birçok yapımda rol alan Eser Yenenler, başarısıyla gündeme geldi. Eser Yenenler türk oyuncu, yazar ve sunuculuk yaparak kendini geliştirdi. İki ablası vardır. Yenenler daha 6 yaşındayken babası vefat etti. Peki, Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.
Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

ESER YENENLER'İN FİLMOGRAFİSİ

Sinema
Yıl Adı Rol Notlar
2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar Kendisi - Eser Yenenler Başrol oyuncusu
2009 Neşeli Hayat Turgut Yardımcı Oyuncu
2014 Ayı Paddington Paddington (seslendirme) Başrol oyuncusu
2017 Fırıldak Ailesi Animasyon (seslendirme) Yardımcı oyuncu
2017 Yol Arkadaşım   Konuk Oyuncu
Televizyon
Yıl Adı Rol Notlar
2004 Aliye Özgür Yardımcı Oyuncu
2006 Fırtına Erhan Konuk Oyuncu
2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro Kendisi - Eser Yenenler  
2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar Kendisi - Eser Yenenler Başrol Oyuncusu, Sunucu
2012 - 2013 Eyvah Düşüyorum Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu
2013 Benzemez Kimse Sana (TV Programı) Kendisi - Eser Yenenler Konuk Oyuncu
2013-2016 3 Adam Kendisi - Eser Yenenler Talk Show Programı, Sunucu
2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu
2014 - 2014 Kim Milyoner Olmak İster Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu (bir bölüm)
2015 - 2015 Bana Baba Dedi Bora (Dizi) Başrol oyuncusu
2018 Şöhret Kafası Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu

 

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