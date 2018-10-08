Çok Güzel Hareketler Bunlar, 3 Adam, Neşeli Hayat, Yol Arkadaşım gibi birçok yapımda rol alan Eser Yenenler, başarısıyla gündeme geldi. Eser Yenenler türk oyuncu, yazar ve sunuculuk yaparak kendini geliştirdi. İki ablası vardır. Yenenler daha 6 yaşındayken babası vefat etti. Peki, Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı. 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

ESER YENENLER'İN FİLMOGRAFİSİ

Sinema Yıl Adı Rol Notlar 2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar Kendisi - Eser Yenenler Başrol oyuncusu 2009 Neşeli Hayat Turgut Yardımcı Oyuncu 2014 Ayı Paddington Paddington (seslendirme) Başrol oyuncusu 2017 Fırıldak Ailesi Animasyon (seslendirme) Yardımcı oyuncu 2017 Yol Arkadaşım Konuk Oyuncu Televizyon Yıl Adı Rol Notlar 2004 Aliye Özgür Yardımcı Oyuncu 2006 Fırtına Erhan Konuk Oyuncu 2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro Kendisi - Eser Yenenler 2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar Kendisi - Eser Yenenler Başrol Oyuncusu, Sunucu 2012 - 2013 Eyvah Düşüyorum Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu 2013 Benzemez Kimse Sana (TV Programı) Kendisi - Eser Yenenler Konuk Oyuncu 2013-2016 3 Adam Kendisi - Eser Yenenler Talk Show Programı, Sunucu 2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu 2014 - 2014 Kim Milyoner Olmak İster Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu (bir bölüm) 2015 - 2015 Bana Baba Dedi Bora (Dizi) Başrol oyuncusu 2018 Şöhret Kafası Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu

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