'Sıkıntılı günler geçirdik' 0:00 / 0:00

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mayıs ayında dünyaya gelmişti.

Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapan Berfu Yenenler, eşinin rahatsızlanmasının ardından İstanbul'a döndü.

Sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Berfu Yenenler şunları söyledi:

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."