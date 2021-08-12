'Sıkıntılı günler geçirdik'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Eser Yenenler rahatsızlandı - Magazin haberleri
ABONE OL

Eser Yenenler rahatsızlandı

Ünlü komedyen Eser Yenenler, hastanelik oldu. Eşinin rahatsızlandığını öğrenince tatil yaptığı Çeşme'den çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönen Berfu Yenenler, konuyla ilgili açıklama yaptı

Eser Yenenler rahatsızlandı - Magazin haberleri
'Sıkıntılı günler geçirdik'
0:00 / 0:00

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mayıs ayında dünyaya gelmişti.

Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapan Berfu Yenenler, eşinin rahatsızlanmasının ardından İstanbul'a döndü.

Sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Berfu Yenenler şunları söyledi:

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Volkan Demirel ailesiyle tatilde - Magazin haberleri
MAGAZİN Demirel ailesi tatilde
Bade İşçil: O adamı (Tarkan Sualp) sevmesem çocuk yapmazdım! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'O adamı sevmesem çocuk yapmazdım!'
Birce Akalay ile Erdem Hamza'nın aşk tatili - Magazin haberleri
MAGAZİN Birce Akalay'ın aşk tatili
Cüneyt Arkın paylaştı: Levent'te bir zamanlar... - Magazin haberleri
MAGAZİN Usta oyuncu paylaştı: Levent'te bir zamanlar...
Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz 5. kez barıştı! Şaşırtan iddia - Magazin haberleri
MAGAZİN 5. kez barıştılar!
DJ 'Thom Colvin' koronavirüse yenildi - Magazin haberleri
MAGAZİN DJ 'Thom Colvin' koronaya yenildi
İbrahim Hacıosmanoğlu kızının adını arabasının plakasına yazdırdı - Magazin haberleri
MAGAZİN Kızının adını plakasına yazdırdı
Ali Küçükbalçık'tan Kibariye'ye: İyi ki hanım ağamsın! İhanet haberlerinden sonra... - Magazin haberleri
MAGAZİN 'İyi ki hanım ağamsın!'
Deniz Akkaya'dan olay yaratacak sözler: "Şişmanlarla görüşmüyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Şişmanlarla görüşmüyorum!'
Sabina Toziya yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Magazin haberleri
MAGAZİN Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.