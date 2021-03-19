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Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'u hiç böyle görmemiştiniz

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü komedyen Eser Yenenler, Bursa'da konuk olduğu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü buluşmasında, kendisi gibi Bursalı olan Oğuzhan Koç ile birlikte daha önce hiç görülmeyen çocukluk ve gençlik yılları görüntülerini paylaştı

Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'u hiç böyle görmediniz - Magazin haberleri
"O müziğin Fatih Erkoç'u, ben ise Fatih Ürek'iydim"
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İHA

Oğuzhan Koç ile birlikte Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemde kurdukları müzik grubu ile sahne hayatlarının nasıl başladığını anlatan ünlü komedyen Eser Yenenler, "Oğuzhan müzikte çok iyiydi, ben sahnede. O zaman Oğuzhan müziğin Fatih Erkoç’u, ben de Fatih Ürek’iydim" dedi.

Daha çocukluk yıllarında Bursa’da Olay TV’de katıldığı bir programda belediye başkan vekiline soru yöneltirken çekilen görüntülerini paylaşan Yenenler, aynı programda klip arasında gerdan kırarkenki görüntüleri ile ilgili olarak ise, "Aslında belediye başkanı olacaktım. Biraz oynamamı isteyen kameraman arkadaş sayesinde komedyen oldum" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Gençlik Kulübü’nün tanıtım toplantısında sunuculuğu ünlü komedyen Eser Yenenler yaptı. Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Bursa’da pek çok hatırası olduğunu belirten Yenenler, gençlik yıllarında çekilen daha önce hiç görülmemiş videolarını izletti.

2002 yılında Oğuzhan Koç ile birlikte Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde öğrencilik yıllarında kurdukları müzik grubu sayesinde sahne ile tanıştıklarını anlatan Yenenler, ilk kez verdikleri konserin görüntülerini izletti.

19 yıl önce yine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir faaliyetinde binlerce genci coşturan Yenenler, videoda arkadaşlarına, "Biz çılgınlar gibi eğlenmek için buradayız. Siz de müziğin ritmine kendinizi verir misiniz arkadaşlar" diye sesleniyor.

Sahne arkadaşı ünlü müzisyen Oğuzhan Koç’un okul yıllarından itibaren müzikte, kendisinin de sahnede çok iyi olduğunu anlatan Eser Yenenler, "Oğuzhan o zaman müziğin Fatih Erkoç’u ise, ben de Fatih Ürek’i idim" dedi.

Bir başka videoda ise, daha küçükken çekilmiş bir görüntüsünü izleten ünlü komedyen, bu videoda da ilk kez sahneye çıkıp, şiir okuduğu anları paylaştı. Olay TV’de çocukluk yıllarında katıldığı bir canlı yayın programını da paylaşan Yenenler, zamanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekiline Bursa’nın doğalgaz meselesiyle ilgili soru sorduğu görüntüleri aktardı.

Birçok çocuğun katıldığı programda bir tek Eser Yenenler’in kameralara bakıp takip etmesi dikkati çekti. Aynı programda Serdar Ortaç’ın klibi eşliğinde oynarken yayınlanan görüntüleri ile ilgili de konuşan ünlü komedyen, "Ben aslında Bursa’nın sorunlarıyla ilgilenmeyi, kariyerimi bu yönde sürdürmeyi isterken, klip arasında bir kameraman benim tombişliğimden faydalanıp oynamamı istedi. Gerdan kırarken görüntümü klip eşliğinde verdiler. Ne yaptığımı bilmeden ciddi bir kariyerim olacakken, sahne adamına dönüştüğüm o anlar yine Bursa’da o programda yaşandı. Belki de belediye başkanı olacakken, oradaki kameraman arkadaşın biraz gerdan kıvır demesiyle komedyen oldum" diye konuştu.

Ünlü komedyeni Bursa’da misafir eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Eser’le alakalı daha önceden biraz bilgim vardı, ama hiç bu kadar uzun görüşmemişdik. Eser çok renkli bir kişilik, çok başarılı bir sanatçı. Bugün gördük ki o çocukluk yıllarında da Eser’miş, duruşuyla, esprili haliyle, bulunduğu ortamlara heyecan katmış hep. Bugün Bursa’dan çıkmış bir gençle, Eser kardeşimizle bu organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

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