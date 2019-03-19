Halit Ç., 7 katlı inşaatın tepesinden inmeyince Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sağay çatıya çıkıp iş sözü verdi, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz’la görüntülü görüştürüp ikna etti.



Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir’de işsiz olan ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Halit Ç. önceki akşam 22.30 sıralarında Paşaalanı Mahallesi’nde bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Polisin uzun uğraşları sonunda inşaattan indirilen Halit Ç. dün 15.00 sıralarında bu kez Anafartalar Caddesi’nde yapımı devam eden bir iş merkezinin 7. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.





POLİS İKNA EDEMEDİ



Eşi ile boşanma aşamasında olduğunu, işsiz olduğunu belirten Halit Ç., eşinin getirilmesini istedi. Ekipler Halit Ç.’nin eşin yanına gitti ancak eşi gelmeyeceğini belirtince, polis telefonla görüştüğü Halit Ç.’den aşağı inmesini istese de sonuç alamadı.



"YILANLARA YEM OLURSUN"



Olay yerinden geçen Nursel Aydoğan,’Oğlum yapma, yılanlara yem olursun, sana iş bulacağım, yeter ki in” diye bağırdı. Halit Ç. kendisi i,le görüşen Emniyet Şube Müdürünün telefonundan bu kez Nursel Aydoğan ile konuştu, eşinin getirilmesini istedi.





Olay yerine gelen Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sağay, Halit Ç. ile görüşerek iş sözü verip ikna etti. Sağay “Halit, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz ile seni, görüntülü görüştüreceğimi, önce iş ve kalacak yer ayarlayacağız” dedi. Yılmaz ile telefonda görüşen ve iş sözü alan Halit Ç. aşağı indi. Halit Ç., kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan Nursel Aydoğan’a da bir daha çatıya çıkmama sözü verdi.