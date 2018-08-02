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Eşi ve bebeği şehit edilen astsubay: Ben bunların idamına karşıyım

Hem eşini hem de bebeğinin acısını yaşayan Serkan Karakaya, bu sabah memleketi Kayseri'ye geldi. Melikgazi ilçesindeki babaevinde taziyeleri kabul eden Serkan Karakaya, açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, "Ben bunların idamına karşıyım. Sakın yanlış anlaşılmasın. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" dedi

02.08.2018 - 14:38 | Güncelleme: DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde önceki gün terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda eşi 25 yaşındaki Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, memleketi Kayseri'de taziyeleri kabul etti. İdam cezasıyla ilgili konuşan Karakaya, idamın haffi kalacağını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Yüksekova'da önceki gün, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönerken, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, dün Şarkışla İlçe Şehitliği'nde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Hem eşini hem de öpüp koklamaya doyamadığı bebeğinin acısını yaşayan Serkan Karakaya, cenaze töreni ve kayınvalidesinin evinde dua okunmasının ardından bu sabah memleketi Kayseri'ye geldi. Melikgazi ilçesindeki babaevinde taziyeleri kabul eden Serkan Karakaya, açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, ''Ben bunların idamına karşıyım'' diyerek sözlerine başladı. "Sakın yanlış anlaşılmasın. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" diye konuşmasını sürdüren Karakaya, şöyle dedi:

''Cumhurbaşkanımızla Sivas Şarkışla'da da konuştuk. İdam yasasının getirilmesinin taraftarı değilim. Türk milleti beni yanlış anlamasın. İdama karşı olma nedenim; idam, en basit ve kolay ceza. İdam onlara hafif kalır. 2 dakikada idam sehpasında sallanacaklar, tamam. Ama, benim acım dinmeyecek. Ya da diğer şehit kardeşlerimin ailelerinin acısı dinmeyecek. Onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada, şehit ailesine teslim edecekler. O zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım.''

 



'DÖVMEYİ OĞLUM DOĞUNCA YAPTIRMIŞTIM'

Acılı baba, Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, sol kolundaki şehit oğlunun adının yazılı olduğu dövmeyle ilgili de, ''Kolumdaki dövmeyi Uşak'ta çalıştığımda oğlum doğunca yaptırmıştım. O ve sevgili eşim benim hep yüreğimde olacaklar'' dedi. Serkan Karakaya, eşi Nurcan'ın doğum gününün 11 Ağustos olduğunu belirterek, ''Olay günü yaş günü için değil, ziyarete gelmişti'' diye konuştu.

 



BABASI İDAMDAN YANA

Taziye çadırında oğlu Serkan Karakaya'yı bir an olsun yalnız bırakmayan inşaat ustası ve şehit torunuyla aynı adı taşıyan Mustafa Karakaya ise idam istediğini belirtti. Mustafa Karakaya, ''Sayın Cumhurbaşkanı bize başsağlığı diledi. 'Onların kanı yerde kalmayacak' dedi. Herhangi bir talebimiz olmadı. Vatandaşlar cenaze töreninde 'İdam isteriz' diye slogan attı. Cumhurbaşkanımız da 'Meclis onay verir gönderirse, ben imzayı atarım' dedi. Şehit yakını olarak, halk olarak idamı istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 12 dakika önce
    Değil 500 tane, 10 bin pkklı öldürülse bu adamın yavrusu ve eşi için azdır.
  • Misafir 16 dakika önce
    İdama ben de karşıyım. İdam olacaksa memleketi bu hale getirenler önce idam edilmeli.
  • Misafir 30 dakika önce
    al işte akla bak
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