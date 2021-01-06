Bipolar hastası kadına iğrenç tuzak! 0:00 / 0:00

İHA

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A. (51) ve M. A.(43) çifti 20 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten biri erkek 3 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, 19 yıldır bipolar bozukluk rahatsızlığı olan ancak son 1 yıldır hastalığının şiddeti artan M. A., geçen 8 Kasım tarihinde sosyal medyadan tanıştığı kişilerle görüştükten sonra evden kaçarak Adana'ya geldi.

BULUNDU HASTANEYE YATIRILDI

İHA'da yer alan habere göre burada taksici olduğu öne sürülen Okan isimli biriyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. Eşi H.A.’nın polise kayıp ihbarı yapması üzerine bulunan M.A. tekrardan Niğde'ye gönderildi ve sağlık problemleri nedeniyle Niğde Bor Aile Mahkemesi'nce hastaneye yatırılıp tedavi olmasına karar verildi.

"KENDİ RIZAMLA" DEYİNCE BIRAKILDI

Ancak M.A. Adana'ya gelip, fuhşa yapmaya devam etti, ailesinin telefonlarına bakmamaya başladı. Eşinin kayıp ihbarı üzerine polisin bulduğu M.A, evden kendi rızasıyla gittiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

"KIZLARI DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI"

18 Aralık Cuma günü anne M.A.'nın, Niğde'de bulunan kızı G.’yi (15) ve P.’yi (14) aradığı, "Kızım evdeki çeyrek altını bozdurup, Adana' ya kaçıp gelin" demesi üzerine 2 kızın kaçtığı ve 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öğrenildi. Bu olay üzerine devlet 2 kızı alıp yurda yerleştirirken poliste cinsel istismarı gerçekleştiren 2 kişiyi gözaltına aldı.

"EŞİMİ FUHUŞA SÜRÜKLEDİLER"

Öte yandan H.A. tarafından eşinin kendisi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve 'Beni rahat bırak, fuhuş yapmama engel olma' dediği iddia edildi. Eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana'ya gelen H.A., “Bu hastalığı nedeniyle bazı kişiler eşimin evden kaçmasına sebep oldu. Eşime hem cinsel istismarda bulundular hem de fuhşa sürüklediler.

"EŞİMİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Eşime kim tarafından fuhuş yaptırılıyorsa bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Ben Niğde Bor Aile Mahkemesi’nde eşimin yakalanıp hastaneye yatırılması gerektiğine dair karar çıkarttım. Adana’da taksici Okan diye birinin eşimi sürekli otellere getirip götürdüğü bilgisine ulaştım. Benim eşimin akli dengesi yerinde değil. Kim ne derse onun peşinde gidiyor. Kim ne derse onun dediğini yapıyor. Ben eşimi fuhşa sürükleyenlerin, fuhuş yaptıranların araştırılıp bulunmasını ve gerekli cezai işlem yaptırımlarını istiyorum” diye konuştu.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERSİNLER"

Korktuğunu ve çocuklarını yurttan geri almak istediğini belirten H.A., daha sonra şunları söyledi: “Eşimi devletin bulup hastaneye yatırmasını ve tedavi altına almasını istiyorum. Korkuyorum. Şu anda çocuklarım eşim tarafından bırakıldığı için cinsel istismar nedeniyle devlet tarafından yurda yerleştirildi. Eşim çocuklarına telefon açtığında çocuklarım evden kaçıyorlar ve bu kaçma esnasında gece eve gelmiyorlar. Ben endişe ve şüphe içerisinde polise gittiğimde sabah çocuklarım bulundu ancak çocuklarımın cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Eşimin akli dengesi yerinde olmadığı için karşısındakiler cinsel istismarda bulunuyor. Bunların araştırılıp tespit edilip adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Şu an çaresizim. Bana biran önce yardım etmelerini ve eşimin bu durumdan kurtarılmasını istiyorum.”

"SESİMİ DUY VE ÇOCUKLARININ YANINA DÖN"

Eşinin de kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen H.A., “Geçen 90 gün uzaklaştırma kararı aldırmış. Ben kendisini arayıp sorduğumda ise bana, ‘Bu uzaklaştırma kararı olmazsa sen benim yanıma yaklaşırsın’ diyor. Ben çaresizim” diye konuştu.

Eşine dönmesi için seslenen H.A., “Eşim, çocuklarımız yuvada. Oğlunun durumunu biliyorsun. Evin kirasını ödeyemedim. Elektrik ve suyum kesik. Seni kimler fuhşa sürüklüyorsa gel adalete teslim edelim. Bu sesimi duy ve çocuklarının yanına dön. Hem maddi hem de manevi olarak çaresizim. Çocuklarında seni özlüyor, bizde seni özlüyoruz” ifadelerini kullandı.