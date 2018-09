Demet Akalın ve Okan Kurt kötü günlerden geçiyor.



Çift önceki gün tek celsede boşandı.



Diyecek hiçbir şey yok!



Demet Akalın, çalışkan, başarılı ve her şeyi alın teriyle yapmış kazanmış bir kadın.



Tüm yaşamını, hayatını saklamadı, gözler önünde yaşadı, yaşıyor.



Bundan sonra da saklayacağını zannetmiyorum.



Duygusunu, yaşadığı acısını, üzüntüsünü yine gizlemeden paylaşacaktır.



İki gün önce kötü bir gün yaşadı. Evlerinde haciz işlemi gerçekleşti. İki sene önce yaşanan ilk haciz işleminde yazmıştım.



Haciz kelimesi geçtiği an bu konuda yorum dahi yapmak istemiyorum.



Demet’e üzülerek mesaj atıp “Nasılsın Demet” dedim.



O da bana tam da o sırada “Nasıl olayım Esin” dedi. Her şeyi anlatan duygulu bir mesajı.



Daha devam etmeye elim gitmedi. Sadece “Bunları daha önce yaşamış biri olarak her zaman yanındayım. Bir şeye ihtiyacın olursa buradayım” dedim.

O duyguyu çok iyi bilirim.İnanın kim olursan ol korkunç bir duygu. Sevsen de sevmesen de karşındaki bunu yaşadığı zaman üzülmelisin.Fakat insanımız anlamıyor. Anlamak istemiyor.Sosyal medyadan anladığım kadarıyla insanlarımızın acımasızlığı tavan yapmış durumda.Yazık…Empati yoksunu insanımız adına her gün üzülmek ve utanmak korkunç.Seversin, sevmezsin. Kim olursa olsun yaşanan, gerçekten işin içinden çıkılamayacak kötü bir durum ve duygu.Ne olursa olsun karşı tarafın yanında olmak ya da bunu hissettirmek gerek bu gibi zor günlerde.Demet Akalın haciz işlemi sonrasında boşanma kararı aldı.Saygı göstermek zorundayız.Gerçekten bunu yaşamayan anlamaz ve anlamıyor da.

