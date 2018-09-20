Aşkları, meşkleri, ilişkileri derken aslında diğer yanıyla ilgilenmek hiç istemiyoruz Ebru Şallı’nın ama bu kadının bir de üreten, çalışan tarafı var.

Yıllardır pilates yapıyor.



Hatta memlekete pilatesi aşıladı diyebiliriz. Spor kıyafetleri üretiyor. Sağlıklı beslenme kitapları ve DVD’leri çıkartıyor. Şimdi de bunları bir çatı altında topladı.



Ve yine iki kadınla yapıyor.



Suudi Arabistanlı iki kadın Samira Al Otham Aladdini ve Emira Al Othman Aladdini Ebru Şallı’yı ekrandan görüp peşine düşmüşler ve 20 milyon dolarlık bir yatırım teklifinde bulunmuşlar.

Bayılıyorum böyle cesur kadınlara. Helal olsun.Ebru da tamam demiş atmış imzayı sadece kadınlara yönelmiş.Kendi adını taşıyan mağazasında kadına dair yok yok.Geçen gün gittim birisine. Ebru Şallı diye gözünüz korkmasın. Fiyatlar gayet uygun.Çoğu zamanda kasanın başına geçiyor satış yapıyor. Gelen müşteri ile ilgileniyor.Ebru’ya da her zaman bravo diyorum. Çünkü hiç bir zaman boş oturduğunu görmedim. Her zaman bir şekilde üretti, çalıştı.

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