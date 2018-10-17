Esin Övet - Danla Bilic - Kerimcan Durmaz
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Kerimcan Durmaz'dan Danla Bilic'e lüks hediye

Habertürk yazarı Esin Övet, Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde doğum günü olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e aldığı lüks hediyeyi kaleme aldı. "Kerimcan Durmaz, Danla Bilic’e doğum günü hediyesi olarak pahada da yüklü bir hediye almış" diyen Övet, "Kıskanmadım değil. Ne güzel arkadaşlık maşallah. Daha 30 yıllık arkadaşlıklarımdan görmedim böyle bir şey" ifadelerini kullandı

17.10.2018 - 09:40 | Güncelleme:

Sosyal medya fenomeni arkadaşlarım olsun istiyorum. Evet, evet kesinlikle bu devirde en iyi arkadaşlar kesinlikle sosyal medya fenomeni ve influencer arkadaşları.
Önceki gün sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeni yaşını Bebek’teki bir mekanda kutladı.
Demet Akalın, Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz gibi isimler katıldı doğum gününe.
Eğlendiler, güzel bir gece geçti belli ki çünkü tüm gece ne zaman sosyal medyayı elime alsam bu doğum günü ile karşılaştım.
Kerimcan Durmaz, Danla Bilic’e doğum günü hediyesi olarak pahada da yüklü bir hediye almış.



Şu an zenginin parası züğürdün çenesini yorar anına geldik. Hazır olun.
Kıskanmadım değil. Ne güzel arkadaşlık maşallah.
Daha 30 yıllık arkadaşlıklarımdan görmedim böyle bir şey.
Allah sizi inandırsın.
Kerimcan kıymış paraya almış Danla’ya bileziği.
Bildiğim kadarıyla 6 bin dolardan başlıyor bilezikler ama tabii modeline göre değişiyor.
Şimdi fiyat söylemek çok saçma olur.
Ama pahada ciddi kıymetli bir hediye.
Ve evet, bu devirde insanın sosyal medya fenomeni arkadaşları olmalı arkadaş.
Ben bunu bilir bunu söylerim.
Birçok kişi hala sosyal medya fenomenleri ve influencer'ları ciddiye almıyor ama onlar şu anda birçok sanatçıdan daha çok para kazanıyor.
Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş durumda ve gelecek işlerde de ön planda olacak gibi gözüküyor.

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