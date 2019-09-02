Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Şura Kargı, 3 yıl önce eşine ait demir doğrama atölyesine 1 saat yardım etmek için gitti. Demir boyama konusunda eşine yardım eden Kargı, daha sonra da sık sık yardıma gitmeye başladı. Şura Kargı, 3 yıl içerisinde kaynak, taşlama, kesme ve montaj konularında da kendini geliştirdi.

11 yaşındaki Efekan ve 6 yaşındaki Ravza isimli çocuklarını aile büyüklerine bıraktıktan sonra dükkana çalışmaya gelen Şura Kargı, gerektiğinde tamirat için inşaatlara da gidiyor.

"ELEMANA İHTİYACIM KALMADI"

3 yıl önce eşini boya yapması için dükkana çağırdığını belirten Ahmet Kargı (38),eşinin elinin yatkınlığını fark edince birlikte çalışmaya karar verdiklerini söyledi. Kargı, "Çok acil bir sıkışıklığım vardı, eleman bulamayınca eşime ‘1 saat yardım eder misin?' dedim, geldi yardıma ve 3 senedir yanımda. Kaynak, kesme, montaj hepsini yapıyor, çok şükür elemana da ihtiyacım kalmadı. Burada gelip geçen kadınlar şaşırıyorlar, bazen konuşuyoruz ve eşim tavsiye ediyor kadınlara. Olmaz diye bir şey yok yani, ben başarabilirim dediğin sürece sıkıntı olacağını sanmıyorum" dedi.

"KADIN ZATEN BAŞARIR"

Şura Kargı da "Ev hanımıydım, 3 sene önce boya yapmaya gelip burada dükkanda kaldım. Eşime yardımcı olmaya çalışıyorum burada, onunla birlikte çalışıyorum. Çocuklarımı bırakıp dışarıda bir yerde çalışmaktansa burada çalışıyorum. Baştan ilginç tepkiler alıyordum ama artık herkes alıştı. Tamire gelenler beni görünce; ‘Siz mi yapacaksınız?' diyorlar, yaptıktan sonra ise takdir ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Kadın dediğin hiçbir şeyden korkmayacak, kadın zaten başarır. Benim birine önermeme gerek yok, isteyen kadın zaten başarır, evde de başarır işte de başarır. Yapmak isteyen kadın zaten yapar" ifadelerini kullandı.