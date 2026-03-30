        Eşini öldürdü, kuzenini yaraladı

        Eşini öldürdü, kuzenini yaraladı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde eşini öldürüp, kuzenini ağır yaralayan şahıs tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Eşini öldürdü, kuzenini yaraladı

        İHA'nın haberine göre, Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde yaşayan M.D., dün gece evinde eşi Ö.D. ve kuzeni A.T.'yi uygunsuz şekilde yakaladı. Cinnet getiren şahsın kurşun yağdırdığı olayda eşi hayatını kaybederken, kuzeni ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesine sevk edildi. Ö.D.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şüpheli M.D., kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu. Kocaköy İlçe Emniyet Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran ve Hizbullah Hayfa'daki petrol rafinerisini hedef aldı

        İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı misillemesi sonrası Hayfa'daki petrol rafinerisinden dumanlar yükseliyor (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı