Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022 tarihinde, Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü.

YAŞANANLARI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

"Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, yaptığı savunmada olay anında cinnet geçirdiğini iddia ederek, yaşananları hatırlamadığını savundu.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Sanık, iyi bir aile çocuğu olduğunu, kavgacı bir insan olmadığını öne sürerek, "Herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Ayrıca ibadetlerimi yerine getiren bir insanım. Tutuk evindeki şartlara uyum sağlayamadığım için şu anda kötü durumdayım. Bir an evvel tahliyemi talep ediyorum" dedi.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sanığın babası Süleyman T. ise oğlunun psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, ölen eşiyle yıllarca tedavisi için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

"OĞLUM EŞİMDEN HÂLÂ HATIRADIR"

Oğlunun annesi ile herhangi bir husumetinin olmadığını anlatan Süleyman T., "Aksine eşim oğluma son derece özenle dikkat eder ve onun tedavisi için elinden geleni yapardı. Olay günü de bana telefonla haber geldi. Bunun üzerine eve vardığımda eşimi evde yatar vaziyette gördüm. Biraz daha yaklaştığımda bıçağın eşimin sağ boyun tarafında saplanmış olduğunu gördüm. Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlum bana eşimden halen hatıradır. Davaya katılma talebim de yoktur" dedi.

TEDAVİ ALTINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı da sanığın yüksek güvenlikli ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasını talep etti.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENECEK

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.