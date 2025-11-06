Eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, 31 Ekim günü saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Gökmen, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Binnur Gökmen ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladı. Daha sonra şüpheli, kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Binnur Gökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Binnur Gökmen'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ramazan Gökmen, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri akabinde Ramazan Gökmen, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Fotoğraf: DHA