İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, intihar etti.

Olay, gece saat 00.30 sularında yaşandı. Bodrum Sanayi Sitesi'nde tekne motoru tamirciliği yapan 43 yaşındaki Sezai O., geçen yıl evlendiği eşi 41 yaşındaki S.O. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Sezai O., eşini silahla bacağından yaraladı.

Sezai O., daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sezai O.'nun cansız bedeni, polis ve savcının incelemeleri sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.