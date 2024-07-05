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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı!

        Kocaeli'nde, önceki gün eşini ve 2 çocuğunu silahla yaralayan 45 yaşındaki Selahattin K.'nin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Dün duruşması görülmesi gereken cinsel istismar davası, önceki gün yaşanan silahlı yaralama nedeniyle ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 05.07.2024 - 07:35
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        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı!
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak’taki bir sitede önceki gün, fabrikada işçi olan Selahattin K. (45), eşi Semiha K. (39) ile çocukları Y.K. (14) ve İ. K.’yi (17) tabanca ile vurdu.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI AMA YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre yaralanan anne ve çocukları çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        KIZINA İSTİSMARDAN YARGILANIYOR

        Emniyetteki sorgusu alının şüphelinin daha önce kızı Y.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

        ANNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        2023 yılında rehber öğretmeninin hal ve hareketlerinden şüphelenerek Y.K. ile konuşmasıyla ortaya çıkan olayın ardından anne Semiha K.’nin kızını da yanına alıp adliyeye gittiği, eşinin 2021 yılından beri çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtip suç duyurusuna bulunduğu ifade edildi.

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        KÜÇÜK KIZ İSTİSMARI ANLATTI

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.K’nin uzman pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı. Küçük kız, babasının kendisine yönelik cinsel içerikli davranışlarını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı.

        "BANA İFTİRA ATIYOR" DEDİ

        Uzmanların değerlendirmelerinde, küçük kızın yaşadığı olaylar karşısında gösterdiği psikolojik tepkiler ile anlatımlarının uyumlu olduğuna kanaat getirildi. Selahattin K. ise kendini, ‘Arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediğim için bana iftira attı’ diyerek savunduğu öğrenildi.

        CİNSEL İSTİSMAR DURUŞMASI ERTELENDİ

        Dosyayı inceleyen Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, ‘Şüpheli her ne kadar atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de dosyaya alınan mağdur beyanını destekler nitelikteki tanık anlatımları, mağdurun tutarlı ve istikrarlı anlatımları ve içerisinde bulunduğu ailevi durumun iftira atmasını gerektirecek nitelikte olmadığı’ ifadelerine yer verdi.

        47 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        Savcı hazırladığı iddianamede Selahattin K.’nin ‘Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili ilk duruşmanın bugün Gebze 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği, ancak dün yaşanan olay sebebiyle duruşmanın ertelendiği bildirildi.

        Şüpheli Selahattin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #kocaeli
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