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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve baldızını öldüren katil zanlısı mahkemede kan dondurdu: Onların fotoğraflarını çekip... - Son dakika haberler
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Eşini ve baldızını öldürmüştü! Katil zanlısı mahkemede kan dondurdu!

İstanbul Beylikdüzü'nde, geçen yıl çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren daha sonra fotoğraflarını çekerek aile bireylerine atan Ferhat Boduroğlu, "Tezgâhın üzerinde gördüğüm bıçağı hedef gözetmeksizin Vildan´a vurdum. Yukarı çıkıp Zehra´yı da bıçakladım. Onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım" dedi

Eşini ve baldızını öldüren katil zanlısı mahkemede kan dondurdu: Onların fotoğraflarını çekip... - Son dakika haberler
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DHA

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu getirilirken diğer sanık Arif Türkan ve kız kardeşiyle birlikte öldürülen Vildan Boduroğlu´nun ailesi katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BEN EŞİME AŞIKTIM"

DHA'da yer alan habere göre böyle bir olay karşısında kendisini savunmayacağını söyleyen Ferhat Boduroğlu, "Ben eşime âşıktım. Çocuğumu annesiz bırakmak istemezdim" dedi. Boduroğlu evlenip çocukları olduktan bir süre sonra eşinin kızını da alıp kendisinden ayrıldığını ve kız kardeşiyle yaşamaya başladığını anlattı.

"MUTFAKTA TARTIŞMAYA BAŞLADIK"

Eşinin 40 gün sonra kendisini arayarak yanına geleceğini söylediğini anlatan Boduroğlu, "Eşim çok değişmişti. Kardeşi ve kızımızla gelmişti. Arkadaşlarım Emre ve Arif de evdeydi. Gece alkol ve uyuşturucu aldık. Sonra yattık. Sabah olduğunda kızımızı yedirdik. Sonra mutfakta tartışmaya başladık.

"BIÇAĞI HEDEF GÖZETMEKSİZİN VURDUM"

Beni aşağılamaya başladı. Arif'in bunları duymamasını istediğim için evden gitmesini söyledim. Tezgâhın üzerinde gördüğüm bıçağı aldım hedef gözetmeksizin vurdum. Yukarı Zehra'nın yanına çıktım. Uyuyordu. Onu da bıçakladım. Ben bir öfke patlaması yaşadım. Ofise gidip Arif'e olanları anlattım. Polis ve ambulans çağırdım. Ben onların evde ölmelerini beklemedim" dedi.

"HAYATIMIN MAHVOLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİM"

Hakim´in 'Neden fotoğraflarını çektin?' sorusuna ise sanık 'Evet onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım" dedi. Ölen kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun ve annesi Kübra Aslan sanığın cinayeti tek başına işlemeyeceğini yardım aldıklarını düşündüklerini belirtti. Mahkeme, Boduroğlu´nun tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

38 KEZ BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. Olay günü şöyle anlatıldı: "Ferhat Boduroğlu'nun evine 16 Ekim saat 23.00 sıralarında kızıyla birlikte eşi ve baldızı geldi. Bu sırada evde Boduroğlu'nun Arif T. ve Emre isimli yakın arkadaşları da vardı. Bir süre sonra Emre evden ayrıldı. Şüpheliler ve maktuller alkol aldı. Ertesi gün Ferhat Boduroğlu eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alan Boduroğlu eşi Vildan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 38 defa bıçaklayıp boğazını keserek canavarca hisle öldürdü.

BALDIZINI DA 22 DEFA BIÇAKLADI

Bu sırada baldızı Fatma Zehra Koyun üst katta uyuyordu. Eşinin kendisinden ayrılması nedeniyle suçladığı baldızını da 22 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdü. Ferhat Boduroğlu, olaydan sonra üzerini değiştirdi yanına kızını da alarak evden çıktı. Arif T. ise Ferhat Boduroğlu'ndan 24 dakika önce evden ayrıldı."

2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Ferhat Boduroğlu'nun 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, baldızına karşı da 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapsi istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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