Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme! Ağrı'nın Patnos ilçesinde, bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına giden eşi 24 yaşındaki Birsel ile kayınbiraderi 32 yaşındaki Fecri Tunç'u tabancayla öldüren, kayınvalidesi ile öldürdüğü kayınbiraderinin eşini de yaralayan güvenlik korucusu Metin Tunç, olayın ardından kaçtı. Jandarma ve polis ilçeyi abluka altına aldı. Tunç, köyünde yakalanarak gözaltına alındı

Ağrı'da olay, dün saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel ile konuşmak üzere, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti.

ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI Metin Tunç, saklandığı köyde yakalandı. DHA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti.

KAYINBİRADERİ VE EŞİ ÖLDÜ Hayatını kaybeden Fecri Tunç. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Tunç’un kayınbiraderi Fecri Tunç’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER Yapılan otopsinin ardından hastane morgundan alınan Fecri Tunç ile Birsel Tunç'un cenazeleri, dün Doğubayazıt ilçesindeki asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. OLAYDAN SONRA FİRAR ETTİ Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi Metin Tunç'un yakalanması için çalışma başlatıldı. İLÇE MERKEZİ ABLUKAYA ALINDI Tunç'un gidebileceği yerlere baskın yapan polis ve jandarma ilçe merkezini ablukaya aldı. Giriş-çıkış noktalarında önlemler artırıldı. KÖYÜNDE OPERASYONLA YAKALANDI Tunç, bu sabah köyü olan Tepeköyü kırsalında jandarma tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Tunç, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılacak.