        Eşini vurup polise teslim oldu | Son dakika haberleri

        Eşini vurup polise teslim oldu

        Bursa'da boşanma sürecindeki bir çift arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü; Ahmet Yıldız'ın tabancayla vurduğu eşi Tuğçe Yıldız ağır yaralanırken, şüpheli kısa süre sonra polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 11.01.2026 - 18:29
        Eşini vurup polise teslim oldu
        Bursa’da Ahmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız’ı tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayıp, polise teslim oldu.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı.

        Tuğçe Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız’ın ameliyata alındığı öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Yıldız, Yiğitler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
