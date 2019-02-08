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Sungur, "Bu nedenle beni eşimin annesi, bazen de ablası sanıyorlardı. Bu durum beni çok üzdü. Ameliyat olmaya karar verdim. Zayıflayınca artık beni eşimden küçük görüyorlar" dedi. Kiloluyken istediği kıyafeti bulamadığını da anlatan Sungur, "Artık istediğim mağazadan istediğim kıyafeti alabiliyorum. Beni uzun süre görmeyenler tanıyamıyor. 'Sen Hatice misin?' diye soruyorlar. En önemlisi de çocuklarımla da artık daha iyi ilgileniyorum. Onların temposuna önceden yetişemiyordum. Evimi bile artık rahatlıkla temizleyebiliyorum. Şimdi hayatım her yönüyle daha kolay." diye konuştu.