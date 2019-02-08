Antalya'da gittikleri bir düğünde kiloları nedeniyle eşinin annesi sanılınca zayıflamaya karar veren 37 yaşındaki Hatice Sungur, mide küçültme ameliyatı ile 6 ayda 53 kilo verdi.
İki çocuk annesi 37 yaşındaki Hatice Sungur, 38 yaşındaki eşi Mustafa Sungur ile bir düğüne katıldı. Bu düğünde kiloları nedeniyle eşinin annesi sanılan Sungur, zayıflamaya karar verdi. Tüp mide ameliyatı olan ancak bu ameliyata rağmen kilo vermekte zorlanan Sungur, ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde gastrik baypas ameliyatı oldu.
Midesi bir çay bardağı kadar küçültülen Sungur, 6 ayda 53 kilo vererek 110 kilodan 57 kiloya düştü. Ameliyatın ardından nefes alma güçlüğü, ayaklarındaki ağrılardan kurtulduğunu söyleyen Sungur, evlendikten sonra hızla kilo aldığını dile getirdi.
Eşinin boyunun 1.75 santimetre, kilosunun ise 70 olduğunu belirten Sungur, kendisinin ise 6 ay öncesine kadar kısa boylu olmasına rağmen 110 kilo ağırlığında olduğunu ifade etti.
Sungur, "Bu nedenle beni eşimin annesi, bazen de ablası sanıyorlardı. Bu durum beni çok üzdü. Ameliyat olmaya karar verdim. Zayıflayınca artık beni eşimden küçük görüyorlar" dedi. Kiloluyken istediği kıyafeti bulamadığını da anlatan Sungur, "Artık istediğim mağazadan istediğim kıyafeti alabiliyorum. Beni uzun süre görmeyenler tanıyamıyor. 'Sen Hatice misin?' diye soruyorlar. En önemlisi de çocuklarımla da artık daha iyi ilgileniyorum. Onların temposuna önceden yetişemiyordum. Evimi bile artık rahatlıkla temizleyebiliyorum. Şimdi hayatım her yönüyle daha kolay." diye konuştu.
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir ise hastanın midesini küçülttüklerini, mide ile bağırsağı arasında yeni bir yol yaparak yediklerinin büyük bir kısmının emilmeden vücuttan atılmasını sağladıklarını aktardı. Mayir, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve 3-4 kilo daha verdikten sonra ideal kilosuna kavuşacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Ameliyatı son seçenek olarak görüyoruz. Hastalarımıza çeşitli zayıflama ve spor programları yapıyoruz. Bunlardan sonuç alamayınca ameliyat kaçınılmaz oluyor.
Yoğunluğumuz çok fazla. Randevu defterlerimiz dolu. Hastalara bazen 6-7 ay bazen de bir yıl sonrasına randevu vermek durumunda kalıyoruz. Yılda 250-300 ameliyat yapıyorum. Hastanemizde bu rakam ise 600-700 civarında. Hastalar zayıflamaya başladıktan sonra şeker, tansiyon gibi sağlık problemlerinden kurtuluyor. Estetik amaçlı ameliyat yapan kişi sayısı çok az."Mayir, ameliyatlarda yüzde 80'i aşkın bir oranla başarılı olduklarını ve hastaların büyük oranda zayıfladığını kaydetti.
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