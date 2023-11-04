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Bu ameliyat bacaklarına metal çubukların yerleştirilmesini içeriyordu. En sonunda ameliyat oldu ve bacakları 5,5 inç yani 13.97 santimetre uzatıldı. Sonuç olarak model şu anda 1.80 boyuna sahip ancak ne yazık ki ameliyatı kabul ettiği için derin bir pişmanlık yaşıyor.

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Eşiyle ayrılan Theresia, bunu hiçbir zaman yapmamış olmayı diliyor. "Bedenimden her zaman memnundum. Utanıyorum çünkü yapılmaması gereken bir operasyona razı oldum.”

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Ayrıca Theresia, yeni görünüşünü için internet kullanıcılarından büyük eleştiriler aldığını da ifade ediyor. Şunları söylüyor: Artık bacaklarımdan memnun ve mutlu hissediyorum ama internette bir nefret dalgasına maruz kalıyorum. Bu beni çok acıtıyor. Kaynak: BrightSide Fotoğraflar: Theresia Fischer Instagram

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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