Çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı

İlginç olay, Çamdibi semtindeki Burak Reis Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye girdi. DHA'nın haberine göre, çıkışta otomobiline gelen adam, 3 yaşındaki çocuğunu annesinin yanında bıraktığını unutup, otomobilde göremeyince panik yaşadı. Çocuğunun kaçırıldığını düşünüp feryat etmeye başladı. 'Nasıl olur bu, sadece 2 saniye ya! Nasıl böyle bir şey yaptım ben ya' diyerek gözyaşı döktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin yanında eşini telefonla arayan adam, eşinin, çocuğun kendisinin yanında olduğunu söylemesiyle rahat bir nefes aldı, polisler de olay yerinden ayrıldı.

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