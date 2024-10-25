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        Haberler Gündem Eşiyle tartışan esnaf, iş yerini ateşe verdi - Güncel haberler

        Eşiyle tartışan esnaf, iş yerini ateşe verdi

        Malatya'da oto tamirci Özgür Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iş yerini ateşe verdi. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, 4 otomobil de zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:22
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        Eşiyle tartıştı! İş yerini ateşe verdi
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        Olay, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi.

        İddiaya göre, sanayide oto tamirci dükkanı bulunan Özgür Ö., ismi öğrenilemeyen eşi ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışma sonrası öfkelenen Özgür Ö. iş yerini ateşe verirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yeri önünde bulunan 4 otomobil de zarar gördü.

        Özgür Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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