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Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs eşiyle tartıştıktan sonra ilçenin en işlek caddesinde bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahsı polis ekipleri bir anlık dalgınlıklarında faydalanarak kurtardı

intihar girişimi

Alınan bilgilere göre evli 3 çocuk babası Osman D. isimli şahıs henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası bulanıma giren şahıs Milli İrade Meydanında bulunan bir binan çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Bu sırada olayı gören trafik polisi 155 arayarak konuyu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler intihara kalkışan şahsı ikna etmek için uzun uğraş verdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'te şahısla konuşarak vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Osman D. bir türlü ikna olmadı.

Bunun üzerine şahıs bitişikteki Kızılay binasının çatısına çıktı. Ayakları aşağı sarkıtması yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekipleri olay yerinde önlemler alarak aşağı hava yastığı açtı. Olayı duyan vatandaşlar ise ellerinde cep telefonlarıyla olayı izledi. Toplanan kalabalığı polis ekipleri dağttı.

İHA'nın haberine göre; Osman K'nın bir anlık dalgınlığından yaralanan çatıdaki polisler şahsın kolundan tutarak yanlarına çekti. Gözyaşlarına hakim olamayan Osman K. daha sonra olay yerinde bekletilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüklerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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