Eşiyle tartıştı işyerini yaktı!

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, yangını yanıcı bir madde dökmek suretiyle iş yeri sahibi B.C.Ç'nin çıkardığını daha sonra olay yerinden kaçtığını belirledi. İşyeri sahibi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

"BENİ DARBEDİP İŞYERİNİ YAKTI"

Maddi hasarın meydana geldiği yangında işyerinden eşyalarını almaya çalışan B.C.Ç.'nin eşi Tayland asıllı Türk vatandaşı Nisan Ç., "Eşim dün akşam saatlerinden itibaren beni birkaç kez darp edip işyerimize zarar vermeye kalkıştı. Sabah ise gelip işyerini yaktı. Kendisini defalarca polise şikayet ettim, ancak bir sonuç alamadım" dedi.