Eşiyle tartıştı! 'Pompalı' ile yakınını kovaladı! Başkasını öldürdü!

İzmir'de, 15 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta, R.Ç. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre bu sırada, aynı mahallede yaşayan R.Ç.´nin eşinin akrabası N.Ö., araya girdi. Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı.

N.Ö., bakkal dükkanına sığındı. R.Ç., tüfeği dükkana doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği evli ve 1 çocuk babası Ufuk Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Tıkız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKINLARI TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Ufuk Tıkız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan R.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.