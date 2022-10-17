Eşiyle tartıştı! 'Pompalı' ile yakınını kovaladı! Başkasını öldürdü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Eşiyle tartıştı! 'Pompalı' ile yakınını kovaladı! Başkasını öldürdü! - İzmir haberleri
ABONE OL

Eşiyle tartıştı! 'Pompalı' ile yakınını kovaladı! Başkasını öldürdü!

İzmir'in Konak ilçesindeki R.Ç. eşiyle tartışırken ayırmak için araya giren yakınını vurdu! Pompalı tüfekle kovalayıp sığındığı bakkal dükkanına ateş ederek iş yeri sahibi Ufuk Tıkız'ı öldüren R.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eşiyle tartıştı! 'Pompalı' ile yakınını kovaladı! Başkasını öldürdü! - İzmir haberleri
Eşiyle tartıştı! 'Pompalı' ile yakınını kovaladı! Başkasını öldürdü!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'de, 15 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta, R.Ç. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POMPALIYLA YAKININI KOVALADI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada, aynı mahallede yaşayan R.Ç.´nin eşinin akrabası N.Ö., araya girdi. Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı.

BAŞKASINI VURDU

N.Ö., bakkal dükkanına sığındı. R.Ç., tüfeği dükkana doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği evli ve 1 çocuk babası Ufuk Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Tıkız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKINLARI TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Ufuk Tıkız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan R.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AK Parti'den, faciayla ilgili araştırma komisyonu önerisi
GÜNDEM AK Parti'den, faciayla ilgili araştırma komisyonu ...
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Bursa'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: İstanbul'da tedavi gören madencilerin son durumu açıklandı
GÜNDEM İstanbul'da tedavi gören madencilerin son durumu ...
Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 461 şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Uyuşturucu operasyonlarında 461 şüpheli tutuklandı
Muhterem İnce AYM üyesi oldu
GÜNDEM Muhterem İnce AYM üyesi oldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde üzerine pulluk düşen çocuk öldü
GÜNDEM Üzerine pulluk düşen çocuk öldü
Türkiye'de bir ilk: Evde beslenen gelinciklere de çip takılma zorunluluğu getirildi
GÜNDEM Evcil gelinciklere de çip takılacak
Son dakika: Samuray kılıçlı caniden şoke eden başvuru!
GÜNDEM Samuray kılıçlı caniden şoke eden başvuru!
Son dakika haberler: Annesini metal çubukla dövdü! Balkondan atmak istedi! Rehine Anne!
GÜNDEM Annesini metal çubukla dövdü! Balkondan atmak istedi! ...
Son dakika: Adalet Bakan Bozdağ'dan Anayasa değişikliği mesajı
GÜNDEM Bakan Bozdağ'dan Anayasa değişikliği mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.