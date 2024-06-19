Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı'nda satılamayan hayvanları satın alacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre ESK; söz konusu alımı, nakliye, bakım ve besleme giderleri dikkate alınarak belirlenen kurbanlık hayvanların, alım tarifesi üzerinden karkas et olarak gerçekleştirecek. Peki, ESK kurban alımı şartları ve başvuru tarihi nedir? İşte, detaylar...