Yeniden sahalarda: Trump'ı bekleyen zorluklar neler?

2024 seçimlerini kazanması durumunda ABD tarihinde 2 kez azledilmesi istenen ve birbirini takip etmeyen iki dönemde başkanlık yapacak ilk başkan olarak tarihe geçecek.

ABD Başkanı olduğu dönem açıklamalarıyla, ani çıkışlarıyla sık sık gündem olan 76 yaşındaki Trump, ülke tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olmuştu. Trump, ABD'de 6 Ocak'taki "Kanlı Kongre baskınında" halkı isyana teşvik etmekle suçlanmış, 14 Şubat 2021'de Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılandığı davada aklanmıştı.

2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump , 2024 seçimlerinde tekrar yarışacağını resmen açıkladı, bu ABD için nadir görülen bir durum.

Peki bu süreçte Trump'ı bir önceki seçim dönemine göre hangi zorluklar bekliyor? Cumhuriyetçi Parti'de kimlerle mücadele etmesi gerekebilir?



Trump'ın pandemi sürecinde yaptığı hatalar ve 6 Ocak 2021'de destekçilerinin Kongre'ye düzenledikleri baskın seçimi kaybetmesine neden oldu, ancak Trump tüm bunlar görmezden gelerek tekrar adaylığını açıkladı. Trump adaylığını, "geleneksel bir aday" olmadığını "milyonlar için aday" olduğunu söyleyerek açıkladı. Ancak uluslararası basında yer alan haberlere göre Trump için işler bu sefer çok kolay olmayabilir. İşte nedenleri...

REKORA KARŞI KOŞMAK

Sekiz yıl önce, Trump siyasi olarak boş bir sayfaydı, seçmenlerin umutlarını ve arzularını yansıtabilir, geniş vaatlerde bulunabilirdi. Ancak durum şu an böyle değil.

Trump, görevde kaldığı dört yıl boyunca vergi indirimleri ve ceza adaleti reformu dahil olmak üzere bazı kayda değer politika başarıları elde ederken, bazı önemli başarısızlıkları da oldu.

Cumhuriyetçiler, onun sağlık reformlarını yürürlükten kaldırma konusundaki yetersizliğini hatırlayacak. Ve en önemlisi Trump'ın pandemi sürecini "yönetemeyişi" sık sık eleştirildi.

6 OCAK'IN GÖLGESİ

Trump, sadece kişisel geçmişiyle değil, ABD Kongresi'ne yapılan baskındaki rolünü de açıklamak durumunda kalacak. Trump destekçilerinin Kongre'yi bastıkları zaman Trump pankartları salladığı o günün görüntülerinin unutulması kolay olmayacak.

Nitekim 8 Kasım 2022'de gerçekleşen ara seçimlerde, seçmenlerin halen o günleri hatırladıklarını gösterdi. Ayrıca Trump, 2020 seçim sonuçlarını uzunca bir süre reddederek birçok Cumhuriyetçi'nin de desteğini kaybetti.