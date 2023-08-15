Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar

        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde "2020'deki seçim sonuçlarına müdahalede etmekle suçlandı. Jüri kararını açıkladı ve Trump ve Trump'a yakın 18 kişi hakkında 41 ayrı suçlama yöneltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhindeki 4'üncü iddianamenin, Georgia eyaletinde "2020'deki seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi" iddiasıyla ilgili jüri kararını açıkladı.

        2

        Atlanta merkezli Fulton County'deki savcılar, Trump ve Trump'a yakın 18 kişiyi 2020 seçim sonuçlarına Georgia'da yasadışı şekilde müdahale etmekle suçladı. İddianamede Trump dahil 18 kişiye 41 ayrı suçlama yöneltildi.

        3

        Suçlananlar arasında Trump'ın eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman'ın da yer alıyor.

        4

        İki yıllık bir soruşturma boyunca bölge savcısı Fanny T Willis, Trump'ın 2020 seçimlerinde Georgia'da Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı 11 bin oyunu tersine çevirmesi ve Biden'ın zaferini sekteye uğratması yönündeki iddiaları inceledi.

        5

        97 sayfalık iddianamede, Trump ve Trump'a yakın 18 kişi hakkında şantaj ve sahtecilik dahil olmak üzere 41 ayrı suçlama yer alıyor.

        6

        77 yaşındaki Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmiş, kendisine yöneltilen suçlamaları "cadı avı" olarak nitelendirmişti.

        7

        Willis, altı ay içinde bir duruşma tarihi talep etmeyi planlandığını söyledi.

        8
        9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Donald Trump
        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Gedson attı, Kartal kazandı!