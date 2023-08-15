Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde "2020'deki seçim sonuçlarına müdahalede etmekle suçlandı. Jüri kararını açıkladı ve Trump ve Trump'a yakın 18 kişi hakkında 41 ayrı suçlama yöneltti
Eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhindeki 4'üncü iddianamenin, Georgia eyaletinde "2020'deki seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi" iddiasıyla ilgili jüri kararını açıkladı.
Atlanta merkezli Fulton County'deki savcılar, Trump ve Trump'a yakın 18 kişiyi 2020 seçim sonuçlarına Georgia'da yasadışı şekilde müdahale etmekle suçladı. İddianamede Trump dahil 18 kişiye 41 ayrı suçlama yöneltildi.
Suçlananlar arasında Trump'ın eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman'ın da yer alıyor.
İki yıllık bir soruşturma boyunca bölge savcısı Fanny T Willis, Trump'ın 2020 seçimlerinde Georgia'da Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı 11 bin oyunu tersine çevirmesi ve Biden'ın zaferini sekteye uğratması yönündeki iddiaları inceledi.
97 sayfalık iddianamede, Trump ve Trump'a yakın 18 kişi hakkında şantaj ve sahtecilik dahil olmak üzere 41 ayrı suçlama yer alıyor.
77 yaşındaki Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmiş, kendisine yöneltilen suçlamaları "cadı avı" olarak nitelendirmişti.