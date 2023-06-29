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Kurban ve hac ibadetinin tarihçesi ne? Kur'an-ı Kerim'de hac ve kurban ayetleri neler? Kurban ve haccın asıl anlamı ne? Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Görmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

İSVEÇ'TE SKANDAL PROVOKASYON

Öncelikle hem bir insan hem bir mümin olarak hem de başka inançların kutsal değerlerine hakaret etmeyi yasaklayan kitabın, peygamberin mensubu olarak bu hunharca, gerçekten hiçbir insanın kabul edemeyeceği bu tür eylemleri şiddetle tel'in ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bir milletin, kültürün, inanç topluluğuna yönelik mukaddes değerlerinin üzerinden hakaret etmektir bu. Bu bir kültürel işkence ve aşağılamadır. 2 milyar insanın kalbinde, ruhunda, çok özel yeri olan bir kitabı, hem de müslümanların bayram gününde, cami önünde bu şekilde yakmaya kalkışmak herşeyden önce İsveç'te yaşayan müslüman topluluğun tamamına hakaret, Avrupa'da yaşayan 30 milyon insanı tedirgin eden, rahat uyumalarını engelleyen, onun ötesinde 2 milyar bütün müslümanı rahatsız eden davranıştır bu.

"BU EYLEM BİR İNSANLIK SUÇU"

Büyük bir dünyada gerçekten insanlıktan çıkmış insanlar çıkarlar, bu tür aşağılık eylemler gerçekleştirirler. Kendine yakışanı yaparlar. Bunun ifade özgürlüğü başlığı altında kabul edilmesi, polis nezaretinde korumaya alınması, eylemin yapılacağı zaman dikkate alındığında, bayram günü müslümanların en kutsal günü. Cami önünde, karşısında devlet izin vermiş, bunu bir ifade özgürlüğü olarak kabul edilmiş. Resmi olarak müracaat edilmiş, kabul edilmiş. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu bir insanlık suçudur. 2 milyar müslümanı mukaddes değerleri üzerinden aşağılamak, hakaret etmek, kültürel işkenci unsuru olarak yapılmasını çağdaş dünya nasıl ifade özgürlüğü olarak kabul edilebiliyor? Batı dünyasındaki akil insanların ses çıkarmamış olması kabul edilebilir bir şey değildir.

"BU BİR MEDENİYET ACZİDİR"

Bir doktorun LGBT'ye 'bu hastalıktır' veya hukukçunun 'hukuka aykırıdır' dediği zaman ifade özgürlüğü saymıyorlar. Bu bir medeniyet aczidir. Eğer ses çıkmazsa. Sayın Putin'in yaptığı gibi Batı dünyasının liderleri bu gidişata yönelik ses çıkarmazlarsa bu açıkça medeniyet aczidir. Birlikte yaşamak hukukunu ortadan kaldırmaktır. 30 milyon müslümanın Avrupa'daki varlığını kabul etmemek demektir zımnen. Bu uzun süredir müslüman dünyanın talebi BM'den ve uluslararası insan hakları örgütlerinden talebi, bu tür müslümanların kutsal değerlerini aşağılamayı, hakaret etmeyi insanlığa karşı suç kabul edilmesi talebidir. Bunun müslümanlar çağdaş dünyadan talep ettiler. Ama bu talep hala dikkate alınmadı.

"KUR'AN HİDAYET REHBERİDİR"

Kur'an-ı Kerim 'Allah'ı bırakıp başkalarının putlarına tapanlara asla sövmeyin' diyor. Biz sadece belki yüce kitabın rahmet mesajlarına daha fazla ağırlık vererek, insanlara doğru anlatmanın yollarını aramalıyız. Kur'an-ı Kerim bütün alemlerin hidayet rehberidir ve son ahittir. Kıyamet sabahına kadar insanlığın Rabbimizle yaptığı sözleşmenin en büyük kaynağıdır. Bugün Rusya'daki müslümanlarla bayramlaşırken gerçekten sayın Putin'in tam böyle bir günde, bayram gününde Dağıstan'a gidip, Derbent'te camiyi ziyaret etmesi, müslümanlar orada bir Kur'an-ı Kerim takdim ediyorlar. Kalbinin üzerine koyarak 'bu kitaba hakaret etmek benim ülkemde suçtur' diyor. Batılı liderler kendi toplumunda sık sık ortaya çıkan histeriyi ortadan kaldıran, İslam düşmanlığını yayan eylemleri ifade özgürlüğü sayacaklarını en azından saygı gösterisi yapmalılar.

"HAC VE BAYRAMLAR DİRENİYOR"

Dünya hızla değişti. Kadim gelenekler çözülüyor. Dinler, inançlar, bayramlar. Modernleşme ve küreselleşme, dijitalleşme ile birlikte adeta tarumar oldu. Müslümanlar açısından baktığımızda iki gelenek buna muhteşem bir şekilde direniyor. Biri Ramazan ve Ramazan bayramı. Biri de Hac ve Kurban bayramı. Bu iki gelenek çağdaş dünyanın bütün değişim, dönüşümlerine karşı müthiş bir direnç gösteriyor. Bunlar bize hayat vermeye, süreklilik kazandırmaya devam ediyor. Neden iki gelenek hala çok güçlü? Birkaç sebep sayabiliriz. Tarihi, ilahi, manevi kökleri var. İnsanlık tarihinin başına kadar giden büyük tarihi var. İlahi ve manevi temelleri var.

"MÜSLÜMAN ASİMİLE OLMAMIŞSA"

İlahi ve manevi, insani boyutlar çok içiçe geçmiştir. İnanç, ibadet, ahlak boyutu, kimlik oluşturma boyutu var. Domuz eti yemeye başlamışsa müslümanlar azınlık oldukları yerde, Ramazan ve Kurban bayramında namaza katılmayı, bayram sevincine katılmayı terk etmişse yüzde 100 asimile olmuş diye tespitlerim vardı bu konuda. Müslüman nereye giderse gitsin, bu zamanlarda müslümanlığını hatırlıyor. Yardımlaşma boyutu var. Yetimin, fakirin, miskinin doyduğu boyut var. Bir de bu bayramlar kadar inancı, ibadeti, tarihi, ahlakı sevinç atmosfer boyutu var. Bununla İslam ümmetine süreklilik kazandırması sözkonusu. Bu iki gelenek de çok güçlü devam ediyor.

İSLAM'DA KURBAN ANLAYIŞI

Kurbanın tarihi İslam'la başlayan bir tarih değil. Adem'le başlıyor. Kabil Habil'le başlayan kurban, bütün dinlerde, kültürlerde hep var oldu. İslamiyet buna o kadar farklı anlam yükledi ki. Hz. Adem'le başlayan İslamiyet'i kast ediyorum. Hz. Peygamberle tamamlanan, kıyamet sabahına kadar devam edecek olan İslam geleneği. Putperest, müşrik toplumların, muharref dinlerin kurbana yükledikleri anlamla İslam'ın yüklediği anlam arasında dağlar kadar fark var. Bizim kurbanımızda 'kurbiyet' vardır. Arapça bir kelime olduğu halde Araplar kullanmaz. Udhiye diyorlar. Zaman eksenli bir tanım yapıyorlar. Türkler 'kurban' derler. Farisiler de kurban derler.

"ASLOLAN ALLAH'A YAKINLIK"

Biz isimlendirirken kurbana yüklenen metafizik manayı esas almışız. Biz diyoruz ki, burada aslolan Allah'a yakın olma arayışımızdır. Aslında kurban kelimesi bizi Allah'a yakınlaştıran her türlü davranış için kullanılır. Kurbanda bir fedakârlık ve vefakârlık da var. Kurbanın asıl gayesi Allah'a yakınlık arayışımız. O bir vesile. Kan dökmenin, kesmenin, hâşâ müşrik toplumlardaki yüklenen manalardan tamamen ayrı bu hataya düşeceğimizi bilen Rabbimiz, 'Kestiğiniz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşacak değildir' diyor. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Takva kurbandır, o kurbiyet arayışıdır. Asıl gaye yakınlık. Kurban kelimesinin Arapça'da zıttı şeytandır. Şatana uzaklaşmak demektir. Şeytanın vazifesi insanı daima yaratcıdan uzaklaştırmaktır. Dinin gayesi kurbiyettir.

"KURBAN BİR İMAN ŞÖLENİDİR"

İslam Alimleri kurban ayrı, kurban bayramı ayrı, hac ayrı, hacda kesilen kurban ayrı demişler. Benim okumalarımdan vardığım netice; aslında bunlar birbirinin parçası. Hac'da ibadetlerini bitiriyorlar, kurban kesiyorlar. İslam ümmetinin dünyadaki bütün temsilcileri Mina'da kurbanlarını kestikleri zaman biz de temsilcilerimizin bu büyük iman şölenine, ibadet şölenine kurbanlarımızı keserek katılıyoruz. Hac'da kurbana Hedi deniyor. Peygamberimiz gitmeden de zaman zaman kurban göndermiştir. Bazı alimlerimiz de kurbanı sünnet olarak değerlendirmişlerdir. Ben bu çok anlamlılığa taraftarım. Tek anlamcılık bizi perişan ediyor. Bir usül içerisinde kalarak farklı yorumlara kulak vermek lazımdır. Bu bizim medeniyetimizin zenginliğidir diye düşünüyorum.

"ALLAH KABUL EDİYOR MU?"

Bazı insanlar diyorlar ki, 'şu kadar namaz kılıyorum, oruç tutuyorum ama Allah'ın kabul edip etmediğini bilmiyorum'. Ben de 'bilebiliriz' diyorum. Eğer yaptığımız ibadet ahlaka, adalete, erdeme taşıyorsa bilelim ki Allah kabul etmiştir. Namaz sizi fuhşiyattan, kötülükten alıkoyuyorsa, oruç takvaya götürüyorsa, kurban sizi kurbiyete götürüyorsa, Allah ile olan ilişkinizi gözden geçirmenize dönüşüyorsa. O kurbiyeti fakire, yetime, miskine dokunacak bir yola dönüştürüyorsanız, o takdirde kabul ediliyor demektir. Şekil önemlidir ama ruhunu yok eden şekilciliğe indirgenmesi, gayeyi yok etmesi en büyük tehlikelerden bir tanesi. Kurban tek başına sadece paylaşma değil. Kurbanın 100 gayesinden sadece bir tanesidir.

"SADECE YARDIMLAŞMA DEĞİL"

Türkiye son yıllarda kurbanını Afrika'nın pekçok fakir insanıyla, dünyanın pekçok coğrafyasında yaşayan fakirlerle paylaşmaya başladı. Benim önerim şu; bayramı tatile dönüştürüp, 10 kurbanı Afrika'da, 10 kurbanı Asya'da kestirip, ailesinin haberini olmadan kurban kestirmek doğru değil. Şekil şartları yerine geliyor ama ruhunu, kimlik oluşturan, tarih sahnesinde süreklilik kazandıran boyutu sadece yardımlaşma boyutu değil. Kurbiyet boyutu, Allah'la kurmaya çalıştığımız ilişki. Kurban bayramı namazı o kadar önemlidir ki. Her iki namazın da temelleri Kur'an-ı Kerim'dedir.

BAYRAMIN EN BÜYÜK İBADETİ

Bayramın en büyük ibadeti sevinmektir. Bayramın sevincini kalbinde taşımak, hissetmek, bu sevinci evden eve, kalpten kalbe, ülkeden ülkeye taşımak bayramın en büyük ibadetidir. İşte o sevinme gerçekleştirse. Yüzümüz gülmeye başlıyorsa, bunu hissediyorsak. Sevinmiyorsak kalbimizi zorlamalıyız.

Ayrıntılar gelecek...