Haberler Dünya Eski dönemlerde kullanılan tuhaf güzellik trendleri

Eski dönemlerde kullanılan tuhaf güzellik trendleri Güzellik standartları, zamana ve kültüre göre değişir. Günümüzde güzellik olarak kabul edilen şeyler, geçmişte hiç de güzel olarak görülmemiş olabilir. Eski dönemlerde kullanılan bazı güzellik trendleri, günümüz standartlarına göre oldukça tuhaf görünebilir Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:09 facebook

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ARSENİKLİ CİLT İngiltere'de Kraliçe Victoria döneminde yaygınlaşan "Arsenikli cilt" trendi için insanlar son derece zehirli olan arseniği tüketmeye başladılar. İnsanlar arsenik içeren "ten rengi gofteri" adı verilen çikolata yedi. Arsenik vücuttaki kırmızı kan hücrelerini öldürdüğü için cildi doğal beyazlattığı düşünülüyordu. Ancak kadınlarda kusma, iç kanama, saç dökülmesi, körlük ve ölüm gibi birçok belirti görülmeye başladı.

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KAFATASI UZATMA Maya uygarlığından çıkan bu güzellik trendi ile insanlar kendilerini tanrılara yaklaştıracağına inanıyordu. Kafatası uzun olan insanlar asaleti simgeliyordu, küçük yaştan itibaren kafa düzleştirme aparatı kullanılıyordu.