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        Haberler Dünya Eski dönemlerde kullanılan tuhaf güzellik trendleri

        Eski dönemlerde kullanılan tuhaf güzellik trendleri

        Güzellik standartları, zamana ve kültüre göre değişir. Günümüzde güzellik olarak kabul edilen şeyler, geçmişte hiç de güzel olarak görülmemiş olabilir. Eski dönemlerde kullanılan bazı güzellik trendleri, günümüz standartlarına göre oldukça tuhaf görünebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:09
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        1

        ARSENİKLİ CİLT

        İngiltere'de Kraliçe Victoria döneminde yaygınlaşan "Arsenikli cilt" trendi için insanlar son derece zehirli olan arseniği tüketmeye başladılar. İnsanlar arsenik içeren "ten rengi gofteri" adı verilen çikolata yedi. Arsenik vücuttaki kırmızı kan hücrelerini öldürdüğü için cildi doğal beyazlattığı düşünülüyordu. Ancak kadınlarda kusma, iç kanama, saç dökülmesi, körlük ve ölüm gibi birçok belirti görülmeye başladı.

        2

        KAFATASI UZATMA

        Maya uygarlığından çıkan bu güzellik trendi ile insanlar kendilerini tanrılara yaklaştıracağına inanıyordu. Kafatası uzun olan insanlar asaleti simgeliyordu, küçük yaştan itibaren kafa düzleştirme aparatı kullanılıyordu.

        3

        KÜÇÜK AYAK TRENDİ

        En acı verilen güzellik trendlerinden birisi olan ayak bağlama bir Çin geleneğidir. Küçük ayaklara sahip olmak bir güzellik göstergesiydi. 1911 yılında bu trend yasaklansa bile bazı bölgelerde varlığı devam ediyor.

        4

        KAN ALMA

        İnsan vücudundan kan almanın yıllar boyunca çeşitli hastalıkları tedavi ettiğine inanılıyordu. Aynı zamanda "soluk tenli gözükmek" için uygulanan bir akımdı.

        5

        DİŞ KARARTMAK

        Bir Japon geleneği olan diş karartmanın amacı ağız hijyenini sağlamak, kadınların kendilerini olgun göstermesi ve insanların hayvanlardan ayrılması sağlamak içindi.

        6

        GLADYATÖR TERİ

        Roma'da en tuhaf güzellik trendlerinden birisi cilt bakımı için gladyatör teri kullanmaktı. Terin cildi iyileştirdiğine ve gençliği koruduğuna inanan Romalılar, özellikle gladyatörleri güçlü ve kusursuz olduğu için seçiyordu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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