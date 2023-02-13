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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da eski eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti! - Gündem haberleri
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Antalya'da eski eşi tarafından bıçaklanan Ayşegül hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da bir çocuk annesi Ayşegül Şimşek, dün evinin önünde servis aracındın indiği sırada uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi ile karşılaştı. Çıkan tartışmada eski eşinin defalarca bıçakladığı Ayşegül Şimşek, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da eski eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti! - Gündem haberleri
AA

Antalya'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Havalimanı'nda bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek (33), Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta dün servis aracından indiği sırada uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi E.O.E. (40) ile karşılaştı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Çıkan tartışma sırasında E.O.E., yanında bulunan bıçakla Şimşek'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

"BİBER GAZI SIKTI BEN DE SİNİRLENDİM"

Şüpheli E.O.E.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Uzaklaştırmam vardı, konuşmak için evinin yanına gittim. Burada servisten indi. Konuşmak istedim, tartıştık. Bana biber gazı sıktı. Ben de sinirlendim, bıçakladım. Daha sonra da polis merkezine gidip, teslim oldum" dediği öğrenildi.

6 YAŞINDA OĞLU OLAN KADIN 3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Ayşegül Şimşek'in 6 yaşında bir oğlunun olduğu, eşinden 3 yıl önce boşandığı ve kendisini rahatsız ettiği için E.O.E. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.

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