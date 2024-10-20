Eski eşinin silahla yaraladığı Özge'den iyi haber

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde, 7 Ekim sabahı eski eşi Serkan Yıldız tarafından silahla vurulan ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Polat, yoğun bakım tedavisinde hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

Kadına yönelik şiddetin azalması için çocukların doğru yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Polat, "Özellikle anne babalara çağrıda bulunuyorum. Azınlıkta olan bu erkeklere 'terörist' demek istiyorum. 'Yanlış yetiştirilme' demek istiyorum. Bundan dolayı canavarlaşıyorlar. 34 yıllık babam, harika bir baba, daha bir fiske anneme vurmamış bir baba. Bazı azınlıklara denk geliyoruz böyle. Azalır, hatta yok olur inşallah." dedi.

YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMASI

Çankırı ise kadınların erkeklerden daha güçlü olduğunu, daha da güçleneceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da seni dimdik ayakta göreceğiz. Sen, başta bütün kadınlar olmak üzere herkesin duasındaydın. En önemlisi anne babanın duası var. Sizler bu şehirde bizlere emanetsiniz. Bizim de görevimiz sizlerin yanınızda olmak. Cumhurbaşkanımız özel olarak talimat verdi. Hem 6284 Sayılı Kanun'da daha ağır kararların net bir şekilde verilmesi hem de 9. Yargı Paketi'nde ağırlaştırılmış cezalar için. Artık hiçbir şekilde bir kadına fiilen zarar verilmesine engel olacak, onları tespit edecek nitelikte, adaletin ne kadar güçlü olduğunu gösterecek bir kanun çıkacak."

NE OLMUŞTU?

Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta, 7 Ekim 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Polat, eski eşi Serkan Yıldız tarafından silahla yaralanmış, sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

13 Ekim'de Çiğli ilçesindeki bir su deposunda silahla intihar ettiği değerlendirilen bir erkek cesedi bulunmuş, üzerinde Serkan Yıldız'a ait kredi kartları bulunan ceset, kimlik teşhisi için otopsiye gönderilmişti.